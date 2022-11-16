***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.11.2022 10:23
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080246
BIST
11:464.744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 86,85
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.753
En Düşük
4.677
11:4618,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:4619,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1092
|Açılış
|: 19,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:461.063,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.063,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:44
|ALBRK
|3,08
|217.251.827
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.048.684
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|112.530.545
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|101.710.346
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|130.521.676
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,70
|181.135.637
|% -9,83
|
|SNGYO
|3,18
|279.209.336
|% -7,29
|
|CLEBI
|598,70
|78.315.345
|% -6,31
|
|YKBNK
|11,46
|3.810.058.034
|% 6,21
|
|THYAO
|107,80
|3.007.940.263
|% -1,10
|
|ISCTR
|10,34
|2.900.847.485
|% 6,27
|
|AKBNK
|17,25
|2.763.528.235
|% 6,55
|
|VAKBN
|10,25
|2.001.761.612
|% 9,51
|
|YKBNK
|11,46
|3.810.058.034
|% 6,21
|
|SKBNK
|2,42
|711.437.290
|% 3,42
|
|ISCTR
|10,34
|2.900.847.485
|% 6,27
|
|TSKB
|3,43
|742.210.437
|% 5,21
|
|VAKBN
|10,25
|2.001.761.612
|% 9,51
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6182
|% 0,09
|
|Euro
|19,3641
|19,3751
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,0230
|22,1334
|% 0,11
|
|Frank
|19,6721
|19,7906
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% 0,05
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|0,01
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.062
|7.179
|-16,00
|
|Yarım
|3.430
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,06
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,75
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:59MANAS
Yüzde 7.81 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 104, 098 adet işlem
-
11:58YYAPI
Yüzde 8.39 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 865, 346 adet işlem
-
11:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, KOZAL, TTKOM
-
11:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 55 artarak (% 2.09 ) 4, 186
-
11:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, BRLSM, SMRTG, HALKB, VKING, IEYHO, ALBRK, MIATK, YAYLA, AKENR