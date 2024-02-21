***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.02.2024 17:49
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın tarih 21.02.2024 ve E-18454353-100.06-24081 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251130
BIST
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18:059.312
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,85
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
18:0531,0064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0962
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
18:0533,5438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0957
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5935
En Düşük
33,3775
18:052.016,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,71
|Açılış
|: 2.016,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|91,30
|3.752.909.617
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|430.015.559
|% 10,00
|
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|7.163.663
|% 10,00
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|330.750.937
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|286.200.866
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|346.904.106
|% -9,98
|
|ETYAT
|14,84
|34.225.462
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|10.029.983
|% -9,47
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|MIATK
|72,55
|9.960.888.233
|% 5,37
|
|THYAO
|279,25
|9.310.937.148
|% -0,71
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|ZOREN
|6,02
|2.707.685.683
|% 2,21
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,93
|2.933.128.048
|% 1,30
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|ODAS
|10,33
|2.173.349.395
|% 5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9986
|31,0057
|% 0,31
|
|Euro
|33,5426
|33,5574
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,9932
|39,1888
|% 0,23
|
|Frank
|35,0767
|35,2880
|% 0,41
|
|Riyal
|8,2423
|8,2836
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,85
|% 0,66
|
|Platin
|883,50
|886,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,19
|940,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,95
|82,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,82
|2.023,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KZBGY
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 319, 269 adet işlem
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17:58KONKA
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 690 adet işlem
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17:56MEGMT
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 55.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 199, 475 adet işlem
-
17:54BYDNR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 35.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 605 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, HEKTS, GUBRF