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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

31.08.2020 19:12
GÜNCEL HABERLER



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
20.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
31.08.2020
Davanın Konusu
29.02.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı iptali istemi.
Karşı Taraf(lar)
Sedat Geldi Mehmet Kahraman Hakan Düzcan
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/430 E.
Davanın Duruşma Tarihi
25.08.2020
Alınan Karar
Tensip oluşturulmuş ve ön inceleme günü belirlenmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
09.12.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Sedat Geldi ve Mehmet Kahraman ile Hakan Düzcan Tarafından 29.02.2020 tarihinde yapılan 2017 ve 2018 yılı genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ile yokluk ve butlan sebeplerinin tespiti talepli olarak İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/430-E sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhine dava açılmış olup, Mahkemece 09.12.2020 tarihli ön inceleme günü olarak belirlenmiştir. Davaya ilişkin olarak hukuki süreç Şirketimiz'in takibinde olup Şirketimiz tarafından gerekli beyan,delillerimiz sunulacaktır. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871884


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