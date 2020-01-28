***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2020 20:15
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %99,97' sine sahip olduğu bağlı iştiraki Bahar Döşem San. ve Tic. A.Ş' nin Şirketimizde % 7,46 hissesi bulunmakta olup karşılıklı iştirak söz konusudur.T.T.K' nın 389'ncu maddesi gereğince" Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin payları, ana şirketin genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz……Yavru Şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy haklarıyla bunlara bağlı hakları donar".Yine bu doğrultudaKurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin " Oy Hakkı" başlıklı 1.4.3'ncü maddesi " Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları şirketin genel kurullarında oy haklarını kullanamazlar ve bu durumu ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya açıklarlar" şeklinde düzenlenmiştir. Yasal düzenleme gereğince Şirketimiz' in bağlı iştiraki olan Bahar Döşem San. ve Tic. A.Ş' nin oy hakları ve buna bağlı tüm hakları donuktur. Bu sebeple de Şirketimiz genel kurulunda genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunmamaktadır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814948
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0187
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05302,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,21
|Açılış
|: 302,00
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7322
|7,7710
|% 0,26
|
|Frank
|6,0929
|6,1296
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5835
|1,5915
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,05
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|