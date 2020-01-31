***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErtan Sayılgan ile Selim Sayılgan'ın hisseleri üzerinde, Pay Alım Teklifi Tebliği gereğince yükümlülükleri yerine getirmediklerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2019 tarih ve 2019/51 sayılı Bülteni ile donukluk kararı verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararı ile, Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün kabulüne karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından her ne kadar bu yönde bir karar verilmiş ise de Şirketimiz yatırımcıları tarafından bu kararın iptali ve yürütülmesinin durdurulması talepli açılan 3 ayrı davada hem Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 31.01.2020 tarih ve 2020/223 Sayılı kararı, hem Ankara 11. İdare Mahkemesinin 31.01.2020 tarih ve 2020/253 sayılı kararı ve hem de Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 2020/ 262 E. sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın donuk olan hisselerinin kendiliğinden çözüldüğüne yönelik 30.01.2020 tarih ve 2020/8 sayılı bülten kararına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup işbu husus yatırımcılar tarafından şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu kararlar ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 31.01.2020 tarih ve 2020/223 Sayılı ilamı, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 31.01.2020 tarih ve 2020/253 sayılı ilamı ve de Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 2020/262 E. sayılı Mahkeme İlamı gereğince donukluğun çözülmesine ilişkin SPK tarafından verilen kararın yürütmesi durdurulduğundan, Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın Şirketimizdeki hisseleri donuk vaziyettedir. Bu durum dolayısıyla, donukluk nedeniyle Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın toplamda Şirketimiz' in % 69,51'ine denk gelen 36.519.710,800 adet hissesi bakımından Şirketimiz genel kurulunda genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunmamaktadır.Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816350BIST