***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in geçmişten gelen ve en büyük kreditörü olan Aareal Bank AG' ye olan ve 03.12.2019 tarihli KAPaçıklamamızda belirtildiği üzere hali hazırda Galeri Kristal Turizm İnş. Paz. ve Tic. A.Ş tarafından alacak temliki ile temlik alınarak Şirketimiz alacaklısı durumuna gelen Galeri Kristal'e karşı 100.730.750,73 EURO olan nakit borçlarımızın tamamının tasfiyesi bakımından, Galeri Kristal Turizm İnş. Paz. ve Tic. A.Ş ile yapılan görüşmelerimizin neticesinde uzlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda Galeri Kristal Turizm İnş. Paz. ve Tic. A.Ş tarafından temlik öncesi ve sonrasında Şirketimiz adına ödenmiş/ödenecek borçların tamamının Galeri Kristal'e ödenmesi ve Lara Oteli'nin icra satışının kıymet takdiri değerinin altında bir bedelle gerçekleşmesi halinde dahi Şirketimiz' in tüm borçlarının kapatılmış ve tasfiye edilmiş sayılmasına yönelik şirketimiz lehine anlaşma imzalanmıştır.Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816375BIST