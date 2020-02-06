***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmekte olan Ahmet İmir yürütmekte olduğu görevlerinden istifaen ayrılmıştır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817472BIST