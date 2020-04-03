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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.04.2020 18:10
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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz'in geçmişten gelen alacaklılarından Gelecek Varlık Yönetim A.Ş tarafından bakiye alacağının Tevfik Orhan Özsaraçoğlu' na devir ve temlik edildiği daha önce pay sahiplerimize duyurulmuştu. Temlik alacaklısı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu ile söz konusu borcun tenkisi, yapılandırılması ve tasfiyesi için yapılan görüşmeler neticesinde Şirketimiz' in 94.837.843,17 TL olan borcunun indirimli olarak 70.000.000 TL olarak 7 adet eşit taksit ve senetle ödenerek, ayrıca ilave teminat verilerek yapılandırılması ve tasfiyesinde uzlaşma sağlanmış ve taraflar arasında Borç Yapılandırma Protokolü imzalanmıştır. Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834708


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KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
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Frank 6,8430 6,8842 % 1,14  
Riyal 1,7815 1,7905 % 1,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.614 1.616 1,49  
Altın Gr. 349 349 5,99  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,35 14,38 -0,10  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 0,04  
B. Petrol 33,09 33,09 3,15  
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