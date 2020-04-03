***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in geçmişten gelen alacaklılarından Gelecek Varlık Yönetim A.Ş tarafından bakiye alacağının Tevfik Orhan Özsaraçoğlu' na devir ve temlik edildiği daha önce pay sahiplerimize duyurulmuştu. Temlik alacaklısı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu ile söz konusu borcun tenkisi, yapılandırılması ve tasfiyesi için yapılan görüşmeler neticesinde Şirketimiz' in 94.837.843,17 TL olan borcunun indirimli olarak 70.000.000 TL olarak 7 adet eşit taksit ve senetle ödenerek, ayrıca ilave teminat verilerek yapılandırılması ve tasfiyesinde uzlaşma sağlanmış ve taraflar arasında Borç Yapılandırma Protokolü imzalanmıştır. Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834708BIST