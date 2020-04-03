***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2020 18:10
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in geçmişten gelen alacaklılarından Gelecek Varlık Yönetim A.Ş tarafından bakiye alacağının Tevfik Orhan Özsaraçoğlu' na devir ve temlik edildiği daha önce pay sahiplerimize duyurulmuştu. Temlik alacaklısı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu ile söz konusu borcun tenkisi, yapılandırılması ve tasfiyesi için yapılan görüşmeler neticesinde Şirketimiz' in 94.837.843,17 TL olan borcunun indirimli olarak 70.000.000 TL olarak 7 adet eşit taksit ve senetle ödenerek, ayrıca ilave teminat verilerek yapılandırılması ve tasfiyesinde uzlaşma sağlanmış ve taraflar arasında Borç Yapılandırma Protokolü imzalanmıştır. Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834708
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1147
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7292
En Düşük
6,6075
18:057,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
18:05349,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 5,69
|Açılış
|: 349,10
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2075
|8,2487
|% 0,39
|
|Frank
|6,8430
|6,8842
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7815
|1,7905
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.616
|1,49
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|3,15
|