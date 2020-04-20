***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKervansaray Lara Otelimiz ile Kundu Otelimiz Şirketimiz tarafından otelin renovasyon, tamirat ve tadilat işlerinin kiracı tarafından yapılması şartıyla Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.' ye kiralanmış ve bu husus pay sahiplerimize duyurulmuştu. Bu kapsamda, Lara ve Kundu Oteli'ndeki yenileme ve tadilat iş/işlemleri kiracı tarafından yapılmakta olup çalışmalar hızla ilerlemektedir. Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839401BIST