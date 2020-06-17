***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2020 19:43
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamamıza esas teşkil eden 03 Nisan 2020 tarihli borç tasfiye sözleşmesi çerçevesinde Şirketimiz' in 94.837.843,17 TL olan borcunun indirimli olarak 70.000.000 TL olarak 7 adet eşit taksit ve senetle ödenmesi konusunda alacaklı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu ile anlaşılmıştır. Ancak tüm dünyada etkisi görülmekte olan COVİD 19 salgınının tüm turizm şirketlerini olduğu gibi Şirketimizin de gelirlerini ve nakit akışını olumsuz etkilenmesi nedeniyle söz konusu borç protokolünde yer alan 10 Mayıs 2020 vadeli 10.000.000 TL tutarındaki ödeme yükümlülüğü Şirketimiz tarafından yerine getirilememiştir. Alacaklı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu ile yapılan görüşmeler sonrasında imzalanan 12.05.2020 Tarihli ek protokol uyarınca alacaklı taraf ile 10 Mayıs 2020 Tarihli ve 10 Haziran 2020 tarihli her biri 10.000.000 TL tutarındaki 20.000.000 TL tutarındaki borç ödemesinin 17.06.2020 tarihinde yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.
COVİD 19 salgın sürecinin halen devam etmesi nedeniyle Şirketimiz gelirleri ve kaynak yaratma çabalarını olumsuz etkilenmiş ve bunun sonucunda 17.06.2020 tarihli ek protokol uyarınca Şirketimiz tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler Şirketimiz tarafından yerine getirilememiştir.
Bu nedenle 03 Nisan 2020 Tarihli özel durum açıklamamıza konu borç yapılandırma sözleşmesi uyarınca borcun indirimli ödenmesine ilişkin sözleşme maddesi hükmünü yitirmiş ve borç tutarımız sözleşme uyarınca indirim öncesi borç tutarı olan 94.837.843,17 TL'ye geri dönmüştür. Ayrıca 03.04.2020 Tarihli borç yapılandırma protokolü uyarınca söz konusu borca ilişkin olarak fiili ödeme gününe kadar %15 oranında gecikme faizi uygulanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851692
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 6,8790
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|Önceki Kapanış
|: 6,8620
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6,8604
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Açılış
|: 7,7150
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 380,40
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|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5613
|8,6043
|% -0,27
|
|Frank
|7,1762
|7,2195
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|1,60
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.490
|8,90
|
|Tam
|2.540
|2.555
|5,30
|
|Yarım
|1.237
|1.249
|4,40
|
|Çeyrek
|621
|625
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,80
|40,80
|-0,16
|
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