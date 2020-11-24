***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Kasım 2020 tarihinde bir kısım medya organlarında çıkan "ünlü holdingde kayyum skandalı" şeklindeki haberlerin maddi gerçeklikle ilgisinin bulunmadığı, mahkeme kararıyla şirkete tarafsız ve bağımsız kayyum atanmasını sindiremeyip, şirkette hiç bir hissedarlıkları bulunmayan bir takım eski ve yönetim kurulu üyelerinin yaptırdığı soyut içerikli ve dayanıksız, yatırımcıları yönlendirme ve/veya yönlendirme amaçlı haberlerden ibaret olduğu, yargılamaların devam ettiği mahkeme ve/veya mahkemeleri baskı altına almaya yönelik haberler olduğu, ilgili haberleri yapan veya yaptıran kişi/kişiler ve yayın organları ili ilgili cezai şikayetler başta olmak üzere şirket menfaatlerini korumak adına tüm hukuki yollara müracaat edileceği, bu konuda şeffaf yönetim anlayışı gereği yatırımcılarımızın tüm süreçten bilgilendirileceği, kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889821BIST