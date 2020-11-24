***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 18:12
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Kasım 2020 tarihinde bir kısım medya organlarında çıkan "ünlü holdingde kayyum skandalı" şeklindeki haberlerin maddi gerçeklikle ilgisinin bulunmadığı, mahkeme kararıyla şirkete tarafsız ve bağımsız kayyum atanmasını sindiremeyip, şirkette hiç bir hissedarlıkları bulunmayan bir takım eski ve yönetim kurulu üyelerinin yaptırdığı soyut içerikli ve dayanıksız, yatırımcıları yönlendirme ve/veya yönlendirme amaçlı haberlerden ibaret olduğu, yargılamaların devam ettiği mahkeme ve/veya mahkemeleri baskı altına almaya yönelik haberler olduğu, ilgili haberleri yapan veya yaptıran kişi/kişiler ve yayın organları ili ilgili cezai şikayetler başta olmak üzere şirket menfaatlerini korumak adına tüm hukuki yollara müracaat edileceği, bu konuda şeffaf yönetim anlayışı gereği yatırımcılarımızın tüm süreçten bilgilendirileceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889821
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
18:057,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1097
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
18:059,5080
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1700
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
18:05465,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 465,57
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|236,60
|339.995.629
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|309.334.671
|% 10,00
|
|BRYAT
|234,30
|84.699.101
|% 10,00
|
|BFREN
|1.340,90
|133.731.451
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|279.694.221
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|19.702.615
|% -10,00
|
|EMNIS
|21,34
|308.612
|% -9,96
|
|SAFKR
|10,43
|324.577.943
|% -9,93
|
|TDGYO
|10,78
|7.262.192
|% -9,64
|
|BURVA
|57,00
|12.668.452
|% -9,52
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,77
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% -9,01
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 9,66
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9923
|7,9993
|% 1,42
|
|Euro
|9,5010
|9,5072
|% 1,81
|
|Sterlin
|10,6561
|10,7096
|% 1,75
|
|Frank
|8,7392
|8,7919
|% 1,54
|
|Riyal
|2,1282
|2,1388
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-29,50
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|47,73
|47,73
|1,69
|