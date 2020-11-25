***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 18:40
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Suç duyurusu hakkında
Şirketimizin Uludağ kervansaray otelinin usulsüz kiralaması ile alakalı olarak eski Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer ve eski Y.K.üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, suç duyurusunda bulunulmuştur. SPK ve Mali Suçlar Araştırma Kuruluna usulsüz kiralama ile ilgili ihbarda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890035
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.323
18:057,9270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0784
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
18:059,4520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0724
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
18:05460,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,36
|Açılış
|: 460,85
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|62,70
|6.709.152
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|16.624.923
|% 10,00
|
|CASA
|88,55
|5.400.520
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.639.304
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|3.618.930
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.689.347
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.374.860
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|862.141
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|3.463.579
|% -9,96
|
|AVTUR
|3,29
|37.958.047
|% -9,86
|
|THYAO
|11,99
|4.354.233.791
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|TUPRS
|92,90
|1.293.906.194
|% 3,11
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,01
|1.223.429.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,05
|854.133.853
|% -3,30
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9218
|7,9270
|% -0,98
|
|Euro
|9,4407
|9,4520
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,5709
|10,6239
|% -0,87
|
|Frank
|8,6899
|8,7422
|% -0,69
|
|Riyal
|2,1063
|2,1169
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|1,52
|
|Altın Gr.
|462
|463
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,00
|
Seans Raporu
18:05
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