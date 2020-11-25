***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSuç duyurusu hakkındaŞirketimizin Uludağ kervansaray otelinin usulsüz kiralaması ile alakalı olarak eski Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer ve eski Y.K.üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, suç duyurusunda bulunulmuştur. SPK ve Mali Suçlar Araştırma Kuruluna usulsüz kiralama ile ilgili ihbarda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890035BIST