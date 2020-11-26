***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin muhasebe kayıtlarında şirket hissedarları Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan ile Şirketin Yönetim Kurulu eski Başkanı Zeynep Tümer'den, yapılacak denetim sonucu fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile toplam tutarı 8.563.920 TL (Sekizmilyon beşyüzaltmışüçbin dokuzyüzyirmi Türk Lirası) alacağımız olup, bu alacaklarımızın şirkete ödenmesi ile şirket envanterinde yer alan araçların ve demirbaşların şirkete teslimi konusunda ihtarname keşide edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890181BIST