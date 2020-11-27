***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/430 Esas sayılı dosyasında 25.09.2020 tarihinde atanan Kayyım Heyeti (Yönetim Kurulu) Üyesi İrfan Başak'ın istifa etmesi üzerine Mahkemenin 19.11.2020 tarihli ara kararı uyarınca Levent Uyar Kayyım Heyeti (Yönetim Kurulu) Üyesi olarak atanmış olup, 26.11.2020 tarihinde göreve başlamıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890255BIST