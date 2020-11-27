***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2020 10:53
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/430 Esas sayılı dosyasında 25.09.2020 tarihinde atanan Kayyım Heyeti (Yönetim Kurulu) Üyesi İrfan Başak'ın istifa etmesi üzerine Mahkemenin 19.11.2020 tarihli ara kararı uyarınca Levent Uyar Kayyım Heyeti (Yönetim Kurulu) Üyesi olarak atanmış olup, 26.11.2020 tarihinde göreve başlamıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890255
BIST
13:361.345
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En Düşük
451,75
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|SAFKR
|13,87
|14.897.224
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.449.379
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.291.196
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,42
|1.742.705.922
|% 0,86
|
|KRDMD
|5,23
|1.200.381.322
|% 0,97
|
|PETKM
|4,25
|1.038.998.832
|% 2,91
|
|GUBRF
|52,10
|911.538.629
|% 1,07
|
|TUPRS
|95,00
|689.264.898
|% 1,39
|
|PETKM
|4,25
|1.038.998.832
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,11
|493.241.127
|% 1,44
|
|KRDMD
|5,23
|1.200.381.322
|% 0,97
|
|GARAN
|9,42
|1.742.705.922
|% 0,86
|
|TSKB
|2,55
|408.450.756
|% -4,49
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8310
|7,8372
|% -0,44
|
|Euro
|9,3367
|9,3469
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,3660
|10,4180
|% -1,08
|
|Frank
|8,5618
|8,6134
|% -0,97
|
|Riyal
|2,0723
|2,0827
|% -0,94
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,93
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|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-46,92
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-22,69
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|Çeyrek
|727
|743
|-11,35
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|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|5,82
|5,84
|-0,07
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|B. Petrol
|48,11
|48,11
|0,32
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