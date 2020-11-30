***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBursa İli Uludağ Milli Parkı sınırları içerisinde turistik otel yapmak maksadı ile ilk olarak 11.08.1972 tarihinden telesiyej tesisi yapılması maksadıyla 06.03.1986 tarihinden itibaren Şirketimiz lehine izin verilmiş olup işbu izinler geçmiş dönemde 30.07.2009 tarihli ve 27 sayılı Bakanlık Makamı oluruyla iptal edilmiştir.Sonraki aşamalarda ilgili mahkeme kararları doğrultusunda ve birtakım yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Bakanlık Makanının izin iptali Oluru ihya edilmiş yine Şirketimiz lehine 22.11.2018 ve 3225874 Sayılı Olur ile Şirketimize ait Uludağ Otelin işletimi hususunda onay verilmiştir.Ancak gelinen noktada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2687960 Sayılı ve 25.09.2020 tarihli, Şirketimize 27/11/2020 tarihili yazısı ile aynı gün tebliğ edilmiştir geçmişte yapılması taahhüt edilen birtakım yükümlülükler yerine getirilmediğinden,Uludağ Milli Parkı 1. Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel, Mekanik Tesis ve ilgili müştemilatının, Kesin İzin Taahhüt Senedi'nin 15. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde boşaltılarak idareye teslim edilmesi hususunda talimat yazısı gönderilmiştir. Konu hakkında hukuki yollara müracaat edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890466BIST