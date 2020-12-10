***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2020 09:35
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/430 Esas sayılı dosyasında 25.09.2020 tarihinde atanan Kayyım Heyeti Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı ) İrfan Hattatoğlu ile Kayyım Heyeti Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi) Seda Ağır'ın istifa etmesi üzerine Mahkemenin 09.12.2020 tarihli kararı uyarınca Kayyım Heyetinin Hasan Ölçer Başkanlığında ve Üyeler Mehmet Emin Öztürk ve Levent Uyar tarafından sürdürülmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892592
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|KRVGD
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|
|SNKRN
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|47.078
|% -9,97
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|ADESE
|2,85
|47.103.698
|% -5,63
|
|ITTFH
|2,66
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|% -4,66
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|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|IZMDC
|16,54
|13.844.146
|% -3,84
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|KRDMD
|5,29
|865.630.820
|% 3,93
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|PETKM
|4,81
|710.705.499
|% 1,48
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|SISE
|7,16
|656.659.214
|% 1,85
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|ODAS
|3,78
|485.218.426
|% 2,16
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|GARAN
|9,30
|385.604.710
|% 0,22
|
|KRDMD
|5,29
|865.630.820
|% 3,93
|
|PETKM
|4,81
|710.705.499
|% 1,48
|
|ODAS
|3,78
|485.218.426
|% 2,16
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|DOHOL
|3,04
|337.078.075
|% -2,56
|
|ITTFH
|2,66
|261.608.355
|% -4,66
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8544
|7,8602
|% 0,46
|
|Euro
|9,5080
|9,5120
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,4214
|10,4737
|% -0,21
|
|Frank
|8,8023
|8,8554
|% 0,54
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|Riyal
|2,0873
|2,0978
|% 0,45
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|11:13
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,42
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|Altın Gr.
|463
|463
|1,09
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|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
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|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
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|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
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|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
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|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
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|B. Petrol
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|49,05
|0,19
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