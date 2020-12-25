***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 16:41
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin geçmiş dönemlerden kaynaklanan Vergi ve SGK borçlarının 7256 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırılması amacıyla ilgili Kurumlara internet üzerinden müracaat yapılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894961
BIST
18:001.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.423
18:007,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
18:009,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
18:00458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|94,05
|33.316.096
|% 10,01
|
|VKING
|6,93
|4.653.748
|% 10,00
|
|ADEL
|28,60
|73.683.953
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.633.608
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.516.151
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|44.020.588
|% -10,00
|
|ALCAR
|333,00
|232.339.115
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,80
|278.565
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|120.553.155
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|98.582.700
|% -9,98
|
|KOZAL
|94,25
|2.315.880.615
|% 3,12
|
|GUBRF
|63,70
|2.139.285.892
|% 2,00
|
|KOZAA
|15,83
|1.715.167.901
|% 0,44
|
|IPEKE
|13,51
|1.197.692.080
|% -1,89
|
|ECILC
|7,50
|885.567.378
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,52
|442.726.502
|% 1,33
|
|TSKB
|1,83
|356.682.993
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,15
|404.411.552
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,38
|654.297.909
|% 1,51
|
|SISE
|7,20
|803.884.172
|% 0,56
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2487
|10,3001
|% 0,37
|
|Frank
|8,4818
|8,5329
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|