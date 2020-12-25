***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin geçmiş dönemlerden kaynaklanan Vergi ve SGK borçlarının 7256 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırılması amacıyla ilgili Kurumlara internet üzerinden müracaat yapılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894961BIST