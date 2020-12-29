***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize 27/11/2020 tarih yazı eki ile tebliğ edilen Uludağ Milli Parkı 1. Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel, Mekanik Tesis ve ilgili müştemilatının, Kesin İzin Taahhüt Senedi'nin 15. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde boşaltılarak idareye teslim edilmesi hususunda talimat yazısı gönderilmiştir.Bu konu hakkında şirketimizce Bursa 3.İdare Mahkemesinin 2020/1049 Esas sayılı dosyasından yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmış olup, Mahkeme talebimiz doğrultusunda Yürütmenin Durdurulması kararı vermiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895506BIST