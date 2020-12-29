***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 18:54
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize 27/11/2020 tarih yazı eki ile tebliğ edilen Uludağ Milli Parkı 1. Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel, Mekanik Tesis ve ilgili müştemilatının, Kesin İzin Taahhüt Senedi'nin 15. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde boşaltılarak idareye teslim edilmesi hususunda talimat yazısı gönderilmiştir.
Bu konu hakkında şirketimizce Bursa 3.İdare Mahkemesinin 2020/1049 Esas sayılı dosyasından yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmış olup, Mahkeme talebimiz doğrultusunda Yürütmenin Durdurulması kararı vermiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895506
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.443
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|Önceki Kapanış
|: 1.439
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1.460
En Düşük
1.436
18:057,3989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0393
|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
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7,4786
En Düşük
7,3382
18:059,0622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
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|Açılış
|: 9,0050
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|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 447,84
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451,65
En Düşük
443,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,00
|263.893.895
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.813.525
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|4.262.075
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.727.098
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.326.230
|% 10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|SNPAM
|23,20
|1.947.179
|% -9,73
|
|MMCAS
|4,70
|686.637
|% -8,91
|
|BALAT
|7,90
|296.759
|% -8,14
|
|DMSAS
|6,64
|124.742.502
|% -7,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 8,59
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 2,30
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% -2,55
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 3,50
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3887
|7,3995
|% -0,52
|
|Euro
|9,0469
|9,0605
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,9574
|10,0074
|% -0,08
|
|Frank
|8,3321
|8,3823
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|7,35
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|0,46
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Seans Raporu
18:05
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17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
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