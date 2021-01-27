***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 16:46
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Akbank T.A.Ş. ile akdetmiş olduğu Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçlarına teminat olarak Bahar Döşem Tekstil Tic. San A.Ş tarafından imzalanan 13.04.2015 tarihli yatırım hesabı rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil San. Tic A.Ş'nin maliki olduğu 43.873.237 lotun toplam olarak 14.923.491 adedi, rehne konu alacakların tahsili kapsamında 05.11.2020 tarihinden itibaren bloklar halinde Borsa İstanbul'da re'sen satılmıştır.
25.01.2021 tarihinde 1.065.132,00 adet rehinli hissenin satışı ile birlikte, sahip olunan payların Şirketimiz sermayesi içindeki payı %4,92'ye gerilemiş olup, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bahar Döşem Tekstil San. Tic A.Ş azlık paylarına tanınmış olan hakları kaybetmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904951
BIST
18:001.469
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -66,84
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.469
18:007,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0468
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:008,9268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:00436,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 436,90
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BEYAZ
|16,06
|144.791.771
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.314.746
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.359.478
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|70.770.552
|% 9,99
|
|MRSHL
|342,00
|21.453.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.260,00
|4.473.673
|% -10,00
|
|UZERB
|67,50
|1.776.231
|% -10,00
|
|DERIM
|10,63
|22.324.778
|% -9,99
|
|CMBTN
|332,30
|22.875.343
|% -9,99
|
|ODAS
|3,94
|2.160.141.888
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,36
|1.730.819.332
|% -7,09
|
|GARAN
|9,13
|1.684.974.378
|% -4,10
|
|KRDMD
|6,56
|1.338.539.338
|% -4,93
|
|KOZAL
|113,60
|1.234.051.910
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,36
|1.730.819.332
|% -7,09
|
|ODAS
|3,94
|2.160.141.888
|% -0,25
|
|TSKB
|1,81
|802.901.645
|% -6,22
|
|SKBNK
|1,43
|505.042.825
|% -4,67
|
|IHLGM
|1,40
|428.885.377
|% -7,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3874
|7,3907
|% 0,64
|
|Euro
|8,9193
|8,9268
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0963
|10,1470
|% 0,37
|
|Frank
|8,2763
|8,3261
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9668
|1,9766
|% 0,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-7,53
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,37
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
-
17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de