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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.01.2021 16:46



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

               Şirketimizin Akbank T.A.Ş. ile akdetmiş olduğu Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçlarına teminat olarak Bahar Döşem Tekstil Tic. San A.Ş tarafından imzalanan 13.04.2015 tarihli yatırım hesabı rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil San. Tic A.Ş'nin maliki olduğu 43.873.237 lotun toplam olarak 14.923.491 adedi, rehne konu alacakların tahsili kapsamında 05.11.2020 tarihinden itibaren bloklar halinde Borsa İstanbul'da re'sen satılmıştır.
25.01.2021 tarihinde 1.065.132,00 adet rehinli hissenin satışı ile birlikte, sahip olunan payların Şirketimiz sermayesi içindeki payı %4,92'ye gerilemiş olup, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bahar Döşem Tekstil San. Tic A.Ş azlık paylarına tanınmış olan hakları kaybetmiştir.
 
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904951


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