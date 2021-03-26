***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 16:31
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbank T.A.Ş. ile Şirketimiz arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçların ifasına ilişkin olarak 09.11.2020 tarihli açıklamamızda, Akbank T.A.Ş. şirketimize bağlı şirketlerden olan Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu rehinli hisselerin paraya çevrilmesi amacıyla satışına başlandığını duyurmuştuk. Yine aynı sözleşmeye binaen 07.01.2021 tarihli KAP açıklamamızda 07.01.2021 tarihi itibariyle Akbank T.A.Ş., Bahar Döşem Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.'nin maliki olduğu 43.873.237 lot hissenin 8.108.359 adedinin satışının yapıldığını duyurmuştuk.
26.03.2021 tarihi itibari ile 26.01.2021 -12.03.2021 tarihleri arası 8.934.868 adet lot satışı gerçekleşmiş olup, Akbank T.A.Ş.'nde rehinli kalan hisse lot toplamı 20.014.878 adettir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921037
BIST
17:191.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,03
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:198,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0795
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:199,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1161
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:19445,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,15
|Açılış
|: 445,62
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BJKAS
|6,93
|596.067.944
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.196.551
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|212.953.090
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|8.627.090
|% 9,96
|
|AVOD
|9,49
|666.929.017
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,94
|2.721.760.532
|% -0,72
|
|VESTL
|37,24
|1.037.899.897
|% 0,38
|
|SISE
|7,38
|902.152.698
|% 2,22
|
|SASA
|45,02
|762.645.944
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,71
|740.273.333
|% 3,87
|
|GARAN
|6,94
|2.721.760.532
|% -0,72
|
|GSRAY
|3,83
|683.841.737
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,18
|210.993.884
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,18
|333.105.518
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,87
|277.644.169
|% -1,06
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0105
|8,0129
|% 0,92
|
|Euro
|9,4558
|9,4720
|% 1,24
|
|Sterlin
|11,0090
|11,0642
|% 1,34
|
|Frank
|8,4783
|8,5294
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1286
|2,1393
|% 0,92
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,43
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,37
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.014
|9,16
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,43
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|2,09
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 9 kaybederek (% -0.41 ) 1, 424
-
17:32XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 19, 797.00 milyon TL de
-
17:30EGEEN
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 1, 575.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 946 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 19, 560.00 milyon TL de
-
17:25SAMAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 528 adet işlem