***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 20:57
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbank T.A.Ş. ile Şirketimiz arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçların ifasına ilişkin olarak 09.11.2020 tarihli açıklamamızda, Akbank T.A.Ş. şirketimize bağlı şirketlerden olan Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu rehinli hisselerin paraya çevrilmesi amacıyla satışına başlandığını duyurmuştuk. Yine aynı sözleşmeye binaen 07.01.2021 tarihli KAP açıklamamızda 07.01.2021 tarihi itibariyle Akbank T.A.Ş., Bahar Döşem Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.'nin maliki olduğu 43.873.237 lot hissenin 8.108.359 adedinin satışının yapıldığını duyurmuştuk.
26.03.2021 tarihi itibari ile 26.01.2021 -12.03.2021 tarihleri arası 8.934.868 adet lot satışı gerçekleşmiş olup, Akbank T.A.Ş.'nde rehinli kalan hisse lot toplamı 20.014.878 adettir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921251
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1554
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,1340
En Düşük
7,9153
18:059,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,2233
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,6055
En Düşük
9,3140
18:05449,57
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 9,10
|Açılış
|: 449,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
452,96
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0915
|8,0949
|% 1,96
|
|Euro
|9,5297
|9,5789
|% 2,39
|
|Sterlin
|11,1053
|11,1610
|% 2,23
|
|Frank
|8,5711
|8,6227
|% 1,98
|
|Riyal
|2,1491
|2,1598
|% 1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,75
|
|Altın Gr.
|450
|450
|9,96
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,10
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|2,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194