***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı ve Kredi Bankası A.Ş Beylikdüzü Ticari Şubesi tarafından Mintay Tekstil Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş.'ne kullandırılan ve şirketimiz ile birlikte Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş, Çetin Tümer, Selim Sayılgan ve Ertan Sayılgan'ın müteselsil kefil olduğu kredi borcu ile yine Yapı Kredi Bankası A.Ş. Bursa Fomara Şubesi tarafından şirketimize kullandırılan ve Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş, Bahar Döşem Tekstil San. Ve Tic. A.Ş, Selim Sayılgan ve Ertan Sayılgan'ın müteselsil kefil olduğu kredi borcu tüm teminatları hak ve alacakları ile birlikte Yapı Kredi ve Toygar Yedigöz arasında Beyoğlu 48. Noterliği 17281 yevmiye numaralı ve 20.01.2022 tarihli Alacağın ve Alacağın Teminatını Teşkil Eden İpotek/Rehnin Devri Sözleşmesi şartları kapsamında tüm hakları ve hukuki vecibeleri ile birlikte TOYGAR YEDİGÖZ'e devir ve temlik edilmiştir. Söz konusu devir ve temlik ile bildirimi neticesinde söz konusu borçlara istinaden TOYGAR YEDİGÖZ şirketimizden alacaklı hale gelmiştir. İş bu devir ve temlik sonrasında, Toygar Yedigöz ile şirketimiz arasında 04.03.2022 tarihinde Borç Tasfiye Sözleşmesi imzalanmış olup bu sözleşmeye göre, faizi ve fer'ileri ile birlikte 159.731.490,71 TL olan borcumuzun, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla indirimli olarak 79.865.745,36 TL olarak kabul edilerek 6 eşit taksit halinde, ilk taksiti 28.03.2022 tarihi itibari ile ödenmek üzere yapılandırılmasına mutabakata varılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007474BIST