Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.03.2022 18:40
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Beylikdüzü Ticari Şubesi tarafından Mintay Tekstil Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş.'ne kullandırılan ve şirketimiz ile birlikte Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş, Çetin Tümer, Selim Sayılgan ve Ertan Sayılgan'ın müteselsil kefil olduğu kredi borcu ile yine Yapı Kredi Bankası A.Ş. Bursa Fomara Şubesi tarafından şirketimize kullandırılan ve Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş, Bahar Döşem Tekstil San. Ve Tic. A.Ş, Selim Sayılgan ve Ertan Sayılgan'ın müteselsil kefil olduğu kredi borcu tüm teminatları hak ve alacakları ile birlikte Yapı Kredi ve Toygar Yedigöz arasında Beyoğlu 48. Noterliği 17281 yevmiye numaralı ve 20.01.2022 tarihli Alacağın ve Alacağın Teminatını Teşkil Eden İpotek/Rehnin Devri Sözleşmesi şartları kapsamında tüm hakları ve hukuki vecibeleri ile birlikte TOYGAR YEDİGÖZ'e devir ve temlik edilmiştir. Söz konusu devir ve temlik ile bildirimi neticesinde söz konusu borçlara istinaden TOYGAR YEDİGÖZ şirketimizden alacaklı hale gelmiştir. İş bu devir ve temlik sonrasında,  Toygar Yedigöz ile şirketimiz arasında 04.03.2022 tarihinde Borç Tasfiye Sözleşmesi imzalanmış olup bu sözleşmeye göre, faizi ve fer'ileri ile birlikte 159.731.490,71 TL olan borcumuzun, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla indirimli olarak 79.865.745,36 TL olarak kabul edilerek 6 eşit taksit halinde, ilk taksiti 28.03.2022 tarihi itibari ile ödenmek üzere yapılandırılmasına mutabakata varılmıştır.  Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007474


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.991
Değişim :  -1,61% |  -32,54
Açılış :  2.014  
Önceki Kapanış :  2.023  
En Yüksek
2.024 En Düşük
1.991
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,43 22.155.285 % 43,00  
INVES 27,28 268.734.806 % 10,00  
YUNSA 14,59 40.900.738 % 9,95  
MEDTR 11,93 22.668.710 % 9,95  
VERUS 51,95 46.605.130 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,1858 14,2185 % 0,74  
Euro 15,4946 15,5791 % -0,41  
Sterlin 18,7478 18,8418 % -0,12  
Frank 15,4343 15,5273 % 0,87  
Riyal 3,7818 3,8008 % 0,84  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.964 27,07  
Altın Gr. 897 897 17,87  
Cumhuriyet 5.917 6.007 107,00  
Tam 5.890 6.039 100,41  
Yarım 2.847 2.921 48,57  
Çeyrek 1.428 1.461 24,29  
Gümüş.Ons 25,58 25,60 0,39  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,27  
B. Petrol 114 114 3,82  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru