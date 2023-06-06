***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 20:49
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Şirketimizin ve Bağlı Ortaklarının Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Belediyeler ve Ticaret Odalarına ait tüm borçlarımız yapılandırılmıştır. Yapılandırma taksitlerimiz 10/01/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığımız kira süresi uzatımı ek protokolü kapsamında, kiracımız Galeri Kristal Turizm İnş. Paz.ve Tic. A.Ş. tarafından Kundu Otelimizin kiralarına mahsuben ödenecektir. Kurumlar ve/veya konu itibariyle yapılandırılan borçların dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
KURUMLAR Yapılandırılmış Toplam Tutarlar
VERGİ DAİRELERİ 79.343.539,48
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 12.520.317,34
BELEDİYELER 1.806.013,32
TİCARET ODALARI 127.569,71
MATRAH ARTIRIMLARI 1.891.023,64
TOPLAM 95.688.463,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156600
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2495
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,2217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,3211
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.358,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.358,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4929
|21,4972
|% 1,13
|
|Euro
|23,0254
|23,1944
|% 1,28
|
|Sterlin
|26,6611
|26,7948
|% 1,18
|
|Frank
|23,6093
|23,7516
|% 1,06
|
|Riyal
|5,7194
|5,7481
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|1,41
|
|Altın Gr.
|1.357
|1.357
|16,16
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.517
|4.622
|97,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.311
|42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,30
|16,32
|0,20
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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