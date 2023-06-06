***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Şirketimizin ve Bağlı Ortaklarının Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Belediyeler ve Ticaret Odalarına ait tüm borçlarımız yapılandırılmıştır. Yapılandırma taksitlerimiz 10/01/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığımız kira süresi uzatımı ek protokolü kapsamında, kiracımız Galeri Kristal Turizm İnş. Paz.ve Tic. A.Ş. tarafından Kundu Otelimizin kiralarına mahsuben ödenecektir. Kurumlar ve/veya konu itibariyle yapılandırılan borçların dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.KURUMLAR Yapılandırılmış Toplam TutarlarVERGİ DAİRELERİ 79.343.539,48SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 12.520.317,34BELEDİYELER 1.806.013,32TİCARET ODALARI 127.569,71MATRAH ARTIRIMLARI 1.891.023,64TOPLAM 95.688.463,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156600BIST