***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2023 08.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDenizbank A.Ş. tarafından, İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2018/2473 Esas sayılı dosyası ile Şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ve diğer dosya borçluları Mintay Dış Ticaret ve Tekstil San. A.Ş. ve Mintay Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş., Melis Yapı Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mmc Sanayi Ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., S.İ.S. Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. ve International Kervansaray Hotel A.Ş. aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan icra takip dosyasında Marmaris 1. İcra Müdürlüğünün 2018/106 Talimat sayılı dosyası ile Muğla İli, Marmaris İlçesi Armutalan Mahallesi Bakacak Mevkii 3142 ve 3143 parseller üzerinde bulunan Şirketimize ait Kervansaray Marmaris Oteli 30.05.2023 tarihinde başlatılan, 06.06.2023 tarihinde sonlandırılan icra ihalesi sonucunda, alacağa mahsuben ihaleye katılan Denizbank A.Ş.'ye satılmıştır. Ancak söz konusu ihalelerdeki usul ve yasaya aykırılıklar nedeniyle 13.06.2023 tarihinde Şirketimiz tarafından, 3142 parselin satışına ilişkin Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/268 Esas sayılı dosyası ve 3143 parselin satışına ilişkin ise Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/269 Esas sayılı dosyası ile ihalenin feshi davaları açılmıştır. Ayrıca, bağlı ortaklarımızdan Mintay Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş tarafından da 3142 parselin satışına ilişkin Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/270 Esas sayılı dosyası ve 3143 parselin satışına ilişkin ise Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/271 Esas sayılı dosyası ile ihalenin feshi davaları açılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158807BIST