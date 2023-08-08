***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2023 18:20
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.06.2023 tarihli KAP açıklamamız çerçevesinde 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Şirketimizin ve Bağlı Ortaklarının Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Belediyeler ve Ticaret Odalarına ait yapılandırılmış bulunan borçlarımızın, 04/08/2023 tarihine kadar yapılan 1. ve 2. Taksitleri ile Peşin ödemeleri gösteren tablo ekte pdf olarak verilmiştir. Ödemeler, Galeri Kristal Turizm İnş. Paz.ve Tic. A.Ş. tarafından Kundu Otelimizin kiralarına mahsuben yapılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182278
BIST
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18:057.412
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -57,90
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
18:0527,0213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0589
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
18:0529,6167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0676
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
18:051.671,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,90
|Açılış
|: 1.671,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|325,60
|356.319.711
|% 10,00
|
|CMENT
|98,45
|8.696.100
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.562.936.094
|% 10,00
|
|ADEL
|344,40
|182.026.094
|% 10,00
|
|EKIZ
|26,18
|4.461.543
|% 10,00
|
|AKSUE
|34,02
|389.024.987
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|7.533.405
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,68
|414.485.814
|% -8,32
|
|KORDS
|84,20
|554.950.356
|% -8,13
|
|SELVA
|13,84
|196.266.800
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|13.802.403.850
|% -1,91
|
|ASTOR
|115,10
|7.884.772.888
|% 7,27
|
|KOZAL
|28,24
|6.474.688.787
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|EKGYO
|8,95
|2.788.106.491
|% -1,97
|
|SKBNK
|3,19
|960.047.834
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|ADESE
|1,98
|469.673.974
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0158
|27,0213
|% 0,22
|
|Euro
|29,6069
|29,6183
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,3074
|34,4795
|% -0,25
|
|Frank
|30,7271
|30,9122
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1797
|7,2157
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-11,75
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|-7,51
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.158
|11.264
|118,00
|
|Yarım
|5.583
|5.658
|59,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.829
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|-0,31
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem