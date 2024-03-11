***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden, Bahar Döşem Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.03.2024 tarihli 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kurul Toplantısında Zeynep Tümer, Çetin Tümer ve Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Temsil ve ilzam yetkisi bakımından yönetim kurulu üyelerine müştereken yetki verilmiştir. Söz konusu Genel Kurul 08.03.2024 Tarihli ve 11039 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. Sayın Kamuoyunun Bilgilerine Sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257585BIST