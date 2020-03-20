***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSÜMEYYE NESLİHAN KALAFAT Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Görevlisi 02.01.2019 0 212 330 40 01 info@kervansarayholding.com.tr - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZEYNEP TÜMER Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kervansaray Grubu Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 62.05 - Bağımsız Üye Değil Hayır -AHMET MUHAMMET GÜLPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ticaretle uğraşmaktadır. Evet - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiNAİL ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.02.2020 İcrada Görevli - - Evet 0.1 B Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMİRAY ERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ticaretle uğraşmaktadır. Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanMERYEM BAYAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.01.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim ve Riskin Erken Saptanmaları Komitelerinde Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831179BIST