GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.03.2020 19:50
GÜNCEL HABERLER



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ZEYNEP TÜMER Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kervansaray Grubu Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
AHMET MUHAMMET GÜLPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ticaretle uğraşmaktadır. Evet - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NAİL ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.02.2020 İcrada Görevli - - Evet 0.1 B Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MİRAY ERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ticaretle uğraşmaktadır. Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan
MERYEM BAYAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.01.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim ve Riskin Erken Saptanmaları Komitelerinde Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831184


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.796
Değişim :  0,70% |  600,40
Açılış :  87.217  
Önceki Kapanış :  85.195  
En Yüksek
88.093 En Düşük
85.005
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 13,20 101.701.472 % 10,00  
BIZIM 8,25 21.715.192 % 10,00  
VKING 2,97 16.325.617 % 10,00  
KFEIN 8,69 21.035.582 % 10,00  
EGCYO 0,22 18.919 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6044 7,6426 % 1,47  
Frank 6,6065 6,6463 % -0,06  
Riyal 1,7394 1,7482 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.483 11,23  
Altın Gr. 312 312 2,38  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,39 12,42 0,29  
Gümüş Gr. 2,62 2,62 0,08  
B. Petrol 28,91 28,91 0,44  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru