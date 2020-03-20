***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.03.2020 19:50
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ZEYNEP TÜMER Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kervansaray Grubu Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
AHMET MUHAMMET GÜLPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ticaretle uğraşmaktadır. Evet - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NAİL ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.02.2020 İcrada Görevli - - Evet 0.1 B Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MİRAY ERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ticaretle uğraşmaktadır. Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan
MERYEM BAYAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.01.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim ve Riskin Erken Saptanmaları Komitelerinde Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831184
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
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|Önceki Kapanış
|: 85.195
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88.093
En Düşük
85.005
18:056,5592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5040
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|Önceki Kapanış
|: 6,5440
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6,5615
En Düşük
6,4561
18:056,9899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,9820
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|Önceki Kapanış
|: 7,0620
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7,0356
En Düşük
6,9588
18:05312,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,76
|Açılış
|: 312,78
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
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316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6044
|7,6426
|% 1,47
|
|Frank
|6,6065
|6,6463
|% -0,06
|
|Riyal
|1,7394
|1,7482
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|11,23
|
|Altın Gr.
|312
|312
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,42
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,62
|0,08
|
|B. Petrol
|28,91
|28,91
|0,44
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