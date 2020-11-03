***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2020 17:44
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İRFAN HATTATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 25.09.2020 İcrada Görevli - Kayyım Evet 0 -
HASAN ÖLÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 26.10.2020 İcrada Görevli - Evet 0
İRFAN BAŞAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.09.2020 İcrada Görevli - Evet 0
SEDA A
18:051.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.156
En Düşük
1.123
18:058,4289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4010
18:059,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0621
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
18:05516,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,74
|Açılış
|: 516,12
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4126
|8,4142
|% -0,31
|
|Euro
|9,8656
|9,8837
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,9458
|11,0007
|% 0,71
|
|Frank
|9,1859
|9,2413
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|12,29
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YKBNK
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
-
17:56ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 781 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
-
17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de