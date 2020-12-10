***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN ÖLÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 26.10.2020 İcrada Görevli - Evet 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET EMİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 25.09.2020 İcrada Görevli - Evet 0 Bağımsız Üye DeğilLEVENT UYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 19.11.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892595BIST