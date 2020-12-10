***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.2020 09:52
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN ÖLÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 26.10.2020 İcrada Görevli - Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 25.09.2020 İcrada Görevli - Evet 0 Bağımsız Üye Değil
LEVENT UYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 19.11.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892595
BIST
11:291.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:297,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0496
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8740
En Düşük
7,8188
11:299,5304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0783
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5304
En Düşük
9,4454
11:29463,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,76
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:29
|EUKYO
|4,07
|2.810.362
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|3.679.034
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|LINK
|51,50
|10.454.336
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,85
|60.035.000
|% -5,63
|
|TKNSA
|13,47
|27.825.617
|% -4,54
|
|SELEC
|17,26
|345.125.835
|% -4,00
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|KRDMD
|5,29
|913.578.665
|% 3,93
|
|PETKM
|4,83
|756.535.344
|% 1,90
|
|SISE
|7,14
|755.417.119
|% 1,56
|
|GARAN
|9,39
|554.482.737
|% 1,19
|
|ODAS
|3,80
|495.777.657
|% 2,70
|
|KRDMD
|5,29
|913.578.665
|% 3,93
|
|PETKM
|4,83
|756.535.344
|% 1,90
|
|ODAS
|3,80
|495.777.657
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,04
|349.947.674
|% -2,56
|
|SISE
|7,14
|755.417.119
|% 1,56
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8693
|7,8740
|% 0,63
|
|Euro
|9,5238
|9,5304
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,4321
|10,4845
|% -0,11
|
|Frank
|8,8010
|8,8540
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0878
|2,0983
|% 0,47
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,37
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|49,02
|49,02
|0,16
|
Seans Raporu
11:29
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11:43BAKAB
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11:42XU050
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11:42
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11:42
EUYO, BRYAT, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:42
SELEC, IZMDC, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında