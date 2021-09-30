***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
30.09.2021 20:32
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2021
Karar Sayısı
8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ilişkin konsolide finansal ve mali tablolar tarafımızdan incelenmiştir. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal ve mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve raporun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, ZEYNEP TÜMER Yönetim Kurulu Başkanı AHMET MUHAMMET GÜLPINAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı NAİL ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi MİRAY ERCAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MERYEM BAYAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965983
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0199
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0305
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,40
|Açılış
|: 502,22
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8925
|8,8971
|% -0,22
|
|Euro
|10,3124
|10,3252
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9542
|12,0142
|% 0,20
|
|Frank
|9,4932
|9,5504
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3645
|2,3763
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|29,37
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,21
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,17
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|0,44
|