***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.11.2021 18:19
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2021
Karar Sayısı
14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ilişkin konsolide finansal ve mali tablolar tarafımızdan incelenmiştir. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal ve mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve raporun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
ZEYNEP TÜMER
Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET MUHAMMET GÜLPINAR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
NAİL ÇAKIR
Yönetim Kurulu Üyesi
MİRAY ERCAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
MERYEM BAYAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976389
BIST