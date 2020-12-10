***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
10.12.2020 09:45
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Açıklamalar
30.09.2020 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır. 30.09.2020 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SPK' nın 10 Nisan 2014 Tarih ve 11/352 sayıl ı ve 04 Ekim 2018 Tarih ve 49/1126 Sayılı Kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde ve TTK' nın 376. maddesinin 3. fıkrası gereğince hazırlanan 30 Haziran 2020 tarihli finansal durum tablosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal durum tablosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır: A - TMS/TFRS ( SPK Mevzuatı) Çerçevesinde Hazırlanan Finansal Durum Tablosu Özkaynak (337.305.932)
B- Henüz İfa Edilmemiş Yabancı Para Yükümlülükler Kaynaklı Kur Farkı Zararı 632.683.427
C- Aktiflerin Muhtemel Satış Fiyatlarıyla Değerlenmesi 251.055.070
D- TTK 376 Raporlanan Özkaynak 546.432.565
Sonuç olarak, Şirketin henüz ifa edilmemiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı zararlarının Finansal Durum Tablosunda dikkate alınmaması ve aktiflerde yer alan gayrimenkullerin muhtemel satış fiyatlarıyla değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. Maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir. TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892593
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|Değişim
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|| 6,09
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|EUKYO
|4,07
|2.810.362
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|3.679.034
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|LINK
|51,50
|10.454.336
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,85
|60.035.000
|% -5,63
|
|TKNSA
|13,47
|27.825.617
|% -4,54
|
|SELEC
|17,26
|345.125.835
|% -4,00
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|KRDMD
|5,29
|913.578.665
|% 3,93
|
|PETKM
|4,83
|756.535.344
|% 1,90
|
|SISE
|7,14
|755.417.119
|% 1,56
|
|GARAN
|9,39
|554.482.737
|% 1,19
|
|ODAS
|3,80
|495.777.657
|% 2,70
|
|KRDMD
|5,29
|913.578.665
|% 3,93
|
|PETKM
|4,83
|756.535.344
|% 1,90
|
|ODAS
|3,80
|495.777.657
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,04
|349.947.674
|% -2,56
|
|SISE
|7,14
|755.417.119
|% 1,56
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8691
|7,8735
|% 0,63
|
|Euro
|9,5240
|9,5308
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,4321
|10,4845
|% -0,11
|
|Frank
|8,8010
|8,8540
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0878
|2,0983
|% 0,47
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,37
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
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|49,02
|0,16
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