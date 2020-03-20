***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi görev dağılımı aşağıdadır.Ad - Soyad GöreviMeryem BAYAR Komite BaşkanıAhmet Muhammet GÜLPINARÜyeMiray ERCAN ÜyeŞirketimizin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite'nin görev dağılımı aşağıdadır.Ad - Soyad GöreviMiray ERCAN Komite BaşkanıMeryem BAYAR ÜyeŞirketimizin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev dağılımı aşağıdadır.Ad - Soyad GöreviMiray ERCAN Komite BaşkanıMeryem BAYAR ÜyeNail ÇAKIR ÜyeKamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831178BIST