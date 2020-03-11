***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 12:35
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826890
BIST
12:53102.137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.074,37
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:536,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:536,9872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0396
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:53329,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,44
|Açılış
|: 329,02
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|93.918.104
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|128.040.424
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.779.903
|% 19,79
|
|SELEC
|7,34
|52.214.879
|% 19,35
|
|ECZYT
|10,85
|55.168.023
|% 18,06
|
|OYAYO
|4,78
|588.733
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.512.639
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,80
|492.823.573
|% -0,39
|
|THYAO
|10,01
|346.493.673
|% 0,40
|
|GARAN
|9,50
|186.837.850
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,41
|158.270.046
|% -7,55
|
|GSRAY
|2,48
|146.657.546
|% -3,50
|
|ODAS
|1,66
|126.854.398
|% -3,49
|
|IHLGM
|1,17
|77.132.501
|% -1,68
|
|CEMAS
|0,98
|60.663.191
|% -2,00
|
|GSRAY
|2,48
|146.657.546
|% -3,50
|
|YKBNK
|2,29
|114.792.010
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9642
|8,0042
|% 0,47
|
|Frank
|6,5495
|6,5890
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6372
|1,6454
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|11,09
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.167
|2.221
|11,86
|
|Yarım
|1.047
|1.075
|5,74
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,52
|36,52
|-0,70
|