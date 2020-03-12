***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:42
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827597
BIST
16:4593.358
En Yüksek
|Değişim
|: -7,54%
|| -7.608,03
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
16:456,2756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0653
|Açılış
|: 6,2670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2756
En Düşük
6,2064
16:457,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0577
|Açılış
|: 7,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:45320,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -5,84
|Açılış
|: 320,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,93
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|2,52
|21.332.611
|% 6,33
|
|RTALB
|2,43
|41.637.096
|% 5,65
|
|SEYKM
|10,18
|1.309.091
|% 5,49
|
|ERSU
|2,92
|26.617.982
|% 5,04
|
|UZERB
|1,94
|29.943
|% 4,86
|
|KFEIN
|8,40
|12.043.504
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|21.381.966
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|10.739.181
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.623.657
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.205.225
|% -20,00
|
|ASELS
|24,48
|765.377.018
|% -6,42
|
|THYAO
|8,69
|525.316.008
|% -9,57
|
|GARAN
|8,74
|354.559.707
|% -8,77
|
|ECILC
|3,87
|320.331.697
|% -3,01
|
|MGROS
|19,70
|272.534.394
|% -14,27
|
|IHLGM
|0,91
|158.123.747
|% -18,75
|
|ODAS
|1,31
|173.976.850
|% -18,63
|
|CEMAS
|0,74
|74.163.630
|% -19,57
|
|KARSN
|1,35
|127.686.072
|% -12,34
|
|ADESE
|1,07
|109.856.441
|% -18,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9072
|7,9468
|% -0,40
|
|Frank
|6,6422
|6,6822
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6652
|1,6735
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|-47,21
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.136
|2.191
|-43,41
|
|Yarım
|1.032
|1.060
|-21,00
|
|Çeyrek
|518
|530
|-10,50
|
|Gümüş.Ons
|15,96
|15,99
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|-0,12
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|B. Petrol
|33,11
|33,11
|-2,68
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