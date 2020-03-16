***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:00
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KERVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829019
BIST
12:1389.894
En Yüksek
|Değişim
|: -5,97%
|| -5.710,98
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:136,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3771
En Düşük
6,2780
12:137,1518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1188
|Açılış
|: 7,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:13315,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,67
|Açılış
|: 315,06
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|7.379.046
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|36.529.447
|% 6,23
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|OYLUM
|2,16
|1.272.204
|% -10,00
|
|MAVI
|37,80
|1.867.511
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.298.293
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ODAS
|1,27
|61.173.986
|% -7,97
|
|EKGYO
|1,15
|44.998.176
|% -4,17
|
|IHLGM
|0,88
|42.048.357
|% -7,37
|
|RTALB
|2,90
|36.529.447
|% 6,23
|
|PGSUS
|35,44
|35.040.707
|% -9,22
|
|ODAS
|1,27
|61.173.986
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|42.048.357
|% -7,37
|
|EKGYO
|1,15
|44.998.176
|% -4,17
|
|ADESE
|1,01
|15.058.385
|% -7,34
|
|IHYAY
|0,61
|9.069.400
|% -7,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8866
|% 1,28
|
|Frank
|6,7580
|6,7987
|% 1,99
|
|Riyal
|1,6932
|1,7017
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.537
|6,63
|
|Altın Gr.
|316
|316
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.093
|2.147
|23,42
|
|Yarım
|1.012
|1.039
|11,33
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|13,75
|13,78
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|2,83
|2,84
|-0,17
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-2,44
|