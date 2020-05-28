***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 12:26
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KERVT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847218
BIST
12:14105.263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 309,54
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
12:146,8049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8049
En Düşük
6,7656
12:147,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4950
En Düşük
7,4416
12:14375,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,58
|Açılış
|: 375,94
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,66
|48.759.666
|% 9,21
|
|GLBMD
|4,41
|4.347.229
|% 8,35
|
|BIZIM
|15,00
|99.713.496
|% 7,91
|
|MNDRS
|1,96
|161.176.516
|% 7,69
|
|DITAS
|19,39
|12.008.795
|% 7,30
|
|CMENT
|31,68
|4.019.143
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.157.704
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|91.335
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.827.580
|% -9,97
|
|CMBTN
|73,75
|3.171.588
|% -9,95
|
|THYAO
|12,53
|2.005.467.689
|% 1,62
|
|GARAN
|7,76
|1.363.501.590
|% 1,57
|
|PGSUS
|58,90
|676.478.286
|% -0,34
|
|AKBNK
|5,65
|407.558.935
|% 0,89
|
|ASELS
|30,06
|384.639.225
|% -0,07
|
|GARAN
|7,76
|1.363.501.590
|% 1,57
|
|THYAO
|12,53
|2.005.467.689
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,42
|186.811.311
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,21
|245.245.682
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,96
|161.176.516
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3098
|8,3515
|% 0,36
|
|Frank
|6,9824
|7,0244
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8042
|1,8132
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|11,36
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,48
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.470
|23,70
|
|Tam
|2.512
|2.546
|35,80
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|11,90
|
|Çeyrek
|613
|620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,54
|34,54
|-0,06
|