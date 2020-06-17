***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 12:19
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851521
BIST
15:07111.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 71,27
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:076,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8600
En Düşük
6,8328
15:077,7064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0056
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:07378,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,45
|Açılış
|: 378,85
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.644.340
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.571.216
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.037.598
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|123.173.649
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|DAGHL
|9,17
|7.612.989
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|31.288.690
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.441.024
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.857.210
|% -9,80
|
|ECILC
|6,36
|887.634.943
|% 4,26
|
|ASELS
|32,14
|533.358.918
|% -1,17
|
|GARAN
|8,15
|525.211.631
|% -0,73
|
|THYAO
|12,53
|340.363.818
|% -0,32
|
|GUSGR
|4,37
|336.508.756
|% 3,07
|
|IEYHO
|0,88
|250.521.483
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,82
|164.948.701
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,91
|307.321.247
|% -1,04
|
|ODAS
|2,16
|321.052.490
|% 0,47
|
|ECILC
|6,36
|887.634.943
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5859
|8,6289
|% 0,01
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-7,43
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.479
|-2,10
|
|Tam
|2.530
|2.543
|-6,00
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,40
|
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