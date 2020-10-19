***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 10:24
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882297
BIST
11:351.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:357,8934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0399
|Açılış
|: 7,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:359,2666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0295
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:35484,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 484,76
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:35
|SNGYO
|2,75
|104.299.687
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.730.710
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.409.117
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.386.138
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.051.547
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.523.449
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,32
|892.432.026
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,96
|390.383.401
|% 6,52
|
|PETKM
|4,54
|343.372.974
|% -1,94
|
|ALBRK
|1,70
|340.799.114
|% 4,29
|
|AKBNK
|5,29
|291.199.907
|% 1,73
|
|SKBNK
|1,96
|390.383.401
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,70
|340.799.114
|% 4,29
|
|TSKB
|1,40
|212.649.376
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|185.827.613
|% -4,86
|
|GARAN
|7,32
|892.432.026
|% 1,95
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8896
|7,8934
|% -0,50
|
|Euro
|9,2623
|9,2666
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,2205
|10,2718
|% 0,03
|
|Frank
|8,6046
|8,6565
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0976
|2,1081
|% -0,53
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,24
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,10
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,21
|
Seans Raporu
11:35
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-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.54 ) 1, 090
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, CMBTN, FORMT, BRKO, YBTAS, EUKYO, GRNYO, PRZMA, SNGYO, DAGHL
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, IHGZT, BALAT, KERVN, YAPRK, BASCM, ARTI, DAGI, MERKO, COSMO
-
11:49
BRKO, ALCAR, ADESE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:49
AKENR, FRIGO, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında