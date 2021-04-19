***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:23
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KERVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929167
BIST
17:011.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -23,46
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.383
17:018,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
17:019,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0472
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
17:01460,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 460,62
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:58
|FENER
|31,90
|24.457.252
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.538.075
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.660.912
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.756.585
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.124.220
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.738.670
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.134.304
|% -9,99
|
|EREGL
|18,23
|1.331.685.030
|% -0,60
|
|PETKM
|6,60
|1.188.112.566
|% 4,27
|
|GARAN
|7,08
|969.837.797
|% -2,75
|
|QUAGR
|26,36
|800.484.626
|% -9,48
|
|KRDMD
|7,28
|619.804.703
|% -2,15
|
|PETKM
|6,60
|1.188.112.566
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,87
|319.848.251
|% -1,06
|
|ODAS
|3,08
|441.384.687
|% -8,06
|
|GARAN
|7,08
|969.837.797
|% -2,75
|
|MAKTK
|3,27
|417.568.434
|% -7,89
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0755
|8,0805
|% 0,28
|
|Euro
|9,7061
|9,7157
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2317
|11,2881
|% 0,99
|
|Frank
|8,7853
|8,8382
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1463
|2,1571
|% 0,20
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,25
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|0,35
|