***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:00
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KERVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930363
BIST
13:131.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,27
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.309
13:138,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0971
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
13:139,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1109
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
13:13475,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,77
|Açılış
|: 475,65
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler13:11
|FORMT
|1,13
|5.292.068
|% 13,00
|
|UMPAS
|1,76
|129.138
|% 10,00
|
|AYCES
|48,94
|1.227.205
|% 9,98
|
|SUMAS
|59,60
|253.531
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,16
|1.258.810
|% 9,96
|
|CASA
|96,95
|234.639
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.193.363
|% -9,95
|
|ORMA
|26,62
|307.300
|% -9,95
|
|SNPAM
|15,53
|170.526
|% -9,87
|
|UFUK
|13,80
|162.450
|% -9,80
|
|GARAN
|7,05
|952.887.634
|% 1,29
|
|EREGL
|18,01
|450.059.500
|% 0,95
|
|KOZAL
|108,10
|304.766.750
|% 2,85
|
|PETKM
|6,36
|282.239.287
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,00
|259.865.448
|% 1,45
|
|GARAN
|7,05
|952.887.634
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|189.814.645
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|193.285.654
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|74.002.503
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,89
|240.143.469
|% 0,20
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2739
|8,2792
|% 1,22
|
|Euro
|9,9717
|9,9771
|% 1,12
|
|Sterlin
|11,4851
|11,5427
|% 1,09
|
|Frank
|9,0099
|9,0642
|% 1,38
|
|Riyal
|2,2018
|2,2128
|% 1,23
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,38
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,89
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|41,00
|
|Tam
|3.130
|3.211
|39,15
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|18,94
|
|Çeyrek
|759
|777
|9,46
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,38
|