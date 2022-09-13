***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:07
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062575
BIST
14:033.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 10,13
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:0318,2452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
14:0318,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1362
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5858
En Düşük
18,4317
14:031.014,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.014,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.014,48
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:03
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|144.706.497
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.311.776
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|75.541.905
|% 9,97
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|46.551.142
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,43
|9.563.664.020
|% 5,25
|
|YKBNK
|9,60
|8.380.974.072
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,98
|7.329.476.584
|% -4,54
|
|THYAO
|76,00
|7.255.536.990
|% 1,40
|
|ASELS
|33,00
|5.086.015.692
|% 2,36
|
|YKBNK
|9,60
|8.380.974.072
|% -0,93
|
|EKGYO
|5,34
|3.287.180.983
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,98
|7.329.476.584
|% -4,54
|
|AKBNK
|18,43
|9.563.664.020
|% 5,25
|
|KRDMD
|16,32
|4.299.772.009
|% 6,60
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2401
|18,2452
|% 0,17
|
|Euro
|18,5755
|18,5849
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,3342
|21,4412
|% 0,48
|
|Frank
|19,1568
|19,2722
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8414
|4,8656
|% 0,10
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|2,85
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.888
|16,00
|
|Tam
|6.824
|6.871
|15,00
|
|Yarım
|3.325
|3.359
|9,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.679
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|95,05
|95,05
|1,05
|