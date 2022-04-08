***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2022 10:10
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akaretler, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza N48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017689
BIST
10:262.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 28,67
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.374
En Düşük
2.361
10:2614,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 14,7450
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|Önceki Kapanış
|: 14,7430
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14,7691
En Düşük
14,7221
10:2616,0215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0270
|Açılış
|: 16,1100
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|Önceki Kapanış
|: 16,1000
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16,0631
En Düşük
15,9947
10:26915,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,54
|Açılış
|: 915,50
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler10:26
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|PAGYO
|13,17
|2.695.763
|% 9,93
|
|VKGYO
|2,21
|41.954.685
|% 9,41
|
|EPLAS
|19,24
|8.582.864
|% 8,82
|
|DAGHL
|14,82
|1.821.673
|% 7,86
|
|MARTI
|2,03
|1.852.150
|% -9,78
|
|ARMDA
|93,50
|2.146.399
|% -5,08
|
|ULUSE
|159,60
|2.945.518
|% -5,00
|
|IDEAS
|22,96
|1.775.590
|% -4,73
|
|PSDTC
|29,56
|4.216.008
|% -3,15
|
|GARAN
|13,03
|1.161.863.908
|% 3,33
|
|ASELS
|26,70
|673.502.758
|% 2,30
|
|THYAO
|35,58
|651.121.314
|% -0,11
|
|YKBNK
|4,53
|452.748.175
|% 3,19
|
|SISE
|16,99
|419.207.564
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,59
|271.545.440
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,53
|452.748.175
|% 3,19
|
|GARAN
|13,03
|1.161.863.908
|% 3,33
|
|ADESE
|0,86
|47.421.004
|% 4,88
|
|AKBNK
|8,28
|382.571.217
|% 2,99
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7460
|14,7493
|% 0,08
|
|Euro
|16,0089
|16,0215
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,1610
|19,2571
|% -0,22
|
|Frank
|15,7134
|15,8080
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9203
|3,9399
|% 0,11
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-1,26
|
|Altın Gr.
|915
|915
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,51
|