***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviBesler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriKERVT, TRAKERVT91A5 662.000.000 0 0 662.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 662.000.000 TL 0 TL 0 TL 662.000.000 TLEk AçıklamalarŞirketimizin, paylarının 100%'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (05.04.2022) başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016121BIST