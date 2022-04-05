***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2022 20:49
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
KERVT, TRAKERVT91A5 662.000.000 0 0 662.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 662.000.000 TL 0 TL 0 TL 662.000.000 TL
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, paylarının 100%'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (05.04.2022) başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016121
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,89
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
18:0514,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0399
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7356
En Düşük
14,6627
18:0516,0818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0333
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0671
18:05911,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,51
|Açılış
|: 911,05
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
907,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
|
|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
|
|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
|
|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7196
|14,7217
|% 0,29
|
|Euro
|16,0654
|16,0794
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,2144
|19,3108
|% 0,06
|
|Frank
|15,7822
|15,8773
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9136
|3,9332
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-7,63
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,44
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,38
|