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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

05.11.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886413


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 16,50 6.918.665 % 10,00  
CASA 41,80 495.653 % 10,00  
BLCYT 6,60 9.069.152 % 10,00  
NATEN 36,98 90.114.411 % 9,99  
OZRDN 8,26 1.925.029 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4147 8,4217 % 0,00  
Euro 9,9509 9,9621 % 0,83  
Sterlin 10,9919 11,0470 % 0,82  
Frank 9,2499 9,3057 % 0,63  
Riyal 2,2414 2,2527 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 38,16  
Altın Gr. 526 526 10,39  
Cumhuriyet 3.474 3.526 38,00  
Tam 3.459 3.546 38,34  
Yarım 1.672 1.715 18,55  
Çeyrek 838 858 9,27  
Gümüş.Ons 24,95 24,98 1,07  
Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,30  
B. Petrol 41,32 41,32 0,10  
Seans Raporu 18:05
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