***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/05/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDonuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü dondurulmuş ekmek ve atıştırmalıklar gibi unlu mamüller üretimi, alımı, satımı, ihracatı, ithali, dağıtımı ve pazarlamasıdır.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi142.763.506 ,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05/05/2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı142.763.506 TL (Her biri 1 kuruş itibari değerde toplam 14.276.350.632 adet pay)Beher Payın Alış Fiyatı0,06313 TLToplam Tutar901.301.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)9,46İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)7,31Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin stratejik ve karlı büyümesine katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYıldız Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHâkim ortakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/05/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiVarlığın fiyatı indirgenmiş nakit akım yöntemi ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendi.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.03.2023 ? 202211K11648306Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar901.301.000,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin olumlu oyu ile alınan 05.05.2023 tarih ve 14 sayılı toplantısındaŞirketimizin stratejik ve karlı büyümesine değer katmak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2023 tarih ve 14 sayılı toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliği ile alınan karar çerçevesinde Şirketimiz hakim ortağı Yıldız Holding portföyünde bulunan Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2023 tarih ve 202211K11648306 sayılı değerleme raporunda bulunan değer üzerinden toplam 901.301.000 TL bedel karşılığında, peşin olarak Yıldız Holding'den satın alınmasına karar verilmiş olup, 5 Mayıs 2023 tarihinde satın alma sözleşmesi imzalanması suretiyle pay devri gerçekleşmiştir. İşbu alış işleminde nihai sonuca ulaşıncaya kadar herhangi bir açıklama yapılmamasına dair 08.11.2022 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu erteleme kararı bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147659BIST