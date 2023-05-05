***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
05.05.2023 20:13
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü dondurulmuş ekmek ve atıştırmalıklar gibi unlu mamüller üretimi, alımı, satımı, ihracatı, ithali, dağıtımı ve pazarlamasıdır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
142.763.506 ,00 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05/05/2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
142.763.506 TL (Her biri 1 kuruş itibari değerde toplam 14.276.350.632 adet pay)
Beher Payın Alış Fiyatı
0,06313 TL
Toplam Tutar
901.301.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
9,46
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
7,31
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin stratejik ve karlı büyümesine katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yıldız Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Hâkim ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/05/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Varlığın fiyatı indirgenmiş nakit akım yöntemi ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.03.2023 ? 202211K11648306
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
901.301.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin olumlu oyu ile alınan 05.05.2023 tarih ve 14 sayılı toplantısında
Şirketimizin stratejik ve karlı büyümesine değer katmak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2023 tarih ve 14 sayılı toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliği ile alınan karar çerçevesinde Şirketimiz hakim ortağı Yıldız Holding portföyünde bulunan Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2023 tarih ve 202211K11648306 sayılı değerleme raporunda bulunan değer üzerinden toplam 901.301.000 TL bedel karşılığında, peşin olarak Yıldız Holding'den satın alınmasına karar verilmiş olup, 5 Mayıs 2023 tarihinde satın alma sözleşmesi imzalanması suretiyle pay devri gerçekleşmiştir. İşbu alış işleminde nihai sonuca ulaşıncaya kadar herhangi bir açıklama yapılmamasına dair 08.11.2022 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu erteleme kararı bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147659
BIST