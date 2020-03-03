***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 46.747.084 34.656.534 114.893.278 53.861.653 593.179.427 166.808.679 759.988.106Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-35.285.298 1.535.468 87.611.483 -53.861.653 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.310.120 -941.555 37.653.304 -3.040.000 -34.570.109 7.411.760 17.119.241 24.531.001Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı638.100.000 -886.158.830 248.058.830 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi13.659.346 -13.659.346 0Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-2.537.662 -2.537.662Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445Transferler-34.570.109 34.570.109Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-447.565 18.226.311 137.831.653 155.610.399 28.788.025 184.398.424Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 399.294.136 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI372.120.032 319.367.934Dönem Karı (Zararı)158.923.018 -33.491.157Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler225.010.998 353.942.713Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11, 12 49.689.074 44.703.930Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.569.547 7.404.311Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.581.000 4.446.232Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26 25.661 3.040.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -37.114 -81.921Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.090.281 17.501.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 23.719.629 17.448.314Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.370.652 52.736Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler94.898.650 118.670.385Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -110.104.833 -79.533.082Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 205.003.483 198.203.467Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23 18.039.315 166.500.016Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.735.000 -11.322.568Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -7.735.000 -11.322.568Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 46.593.957 -8.520.795Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.134.826 19.006.384Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -5.134.826 19.006.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler58.822.615 21.707.437Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler59.778.922 59.319.137İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)68.586.613 16.810.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.807.691 42.508.624Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.538.576 4.880.230İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36.538.576 4.880.230Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-54.451.300 -27.529.451Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.526.707 -17.896.349İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.535.398 44.772.203İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.991.309 -62.668.552Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-570.290 2.933.870İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-570.290 2.933.870Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları442.756.631 342.158.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -20.177.088 -15.150.156Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -50.459.511 -7.640.903YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI106.035.135 74.975.107Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.100.098 281.413Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 ,12 13.100.098 281.413Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.169.796 -39.151.571Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -13.873.905 -36.393.235Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.295.891 -2.758.336Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 34.312.183Alınan Faiz22 110.104.833 79.533.082FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-476.196.915 -812.150.981Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri178.554.522 423.567.788Kredilerden Nakit Girişleri27 178.554.522 423.567.788Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-439.287.687 -1.505.750.978Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 -439.287.687 -1.504.631.453Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.119.525İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 629.104.065İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-8.336.080Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 -2.124.187 0Ödenen Faiz-205.003.483 -359.071.856YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.958.252 -417.807.940Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-8.198.310 -2.100.165NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.240.058 -419.908.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29 19.448.273 439.356.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29 13.208.215 19.448.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri29 13.208.215 19.448.273Ticari Alacaklar447.038.978 509.398.900İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 269.099.666 337.686.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 177.939.312 171.712.621Diğer Alacaklar638.071.763 858.314.676İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 632.699.658 853.122.409İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.372.105 5.192.267Stoklar7 417.527.030 363.038.616Peşin Ödenmiş Giderler10.733.554 20.397.419İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 10.733.554 20.397.419Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 15.473 4.867.349Diğer Dönen Varlıklar6.525.797 20.058.293İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 6.525.797 20.058.293ARA TOPLAM1.533.120.810 1.795.523.526TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.533.120.810 1.795.523.526DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar26 1.394.933 1.420.594Diğer Alacaklar1.466.589 5.487.505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.466.589 5.487.505Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 219.842.001 212.107.001Maddi Duran Varlıklar865.150.925 874.144.623Arazi ve Arsalar10 402.515.109 402.506.901Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 6.926.303 7.569.058Binalar10 253.597.554 240.012.107Tesis, Makine ve Cihazlar10 174.757.980 194.080.287Taşıtlar10 304 2.192.517Mobilya ve Demirbaşlar10 18.737.986 15.886.926Özel Maliyetler10 635.329 1.313.888Yapılmakta Olan Yatırımlar10 3.016.485 1.307.942Diğer Maddi Duran Varlıklar10 4.963.875 9.274.997Kullanım Hakkı Varlıkları11 4.245.452Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.045.787 11.167.324Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 15.045.787 11.167.324Peşin Ödenmiş Giderler8.069.552 4.177.578İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 8.069.552 4.177.578Ertelenmiş Vergi Varlığı24 74.839.147 59.951.124Diğer Duran Varlıklar0 13.393.111İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 13.393.111TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.190.054.386 1.181.848.860TOPLAM VARLIKLAR2.723.175.196 2.977.372.386KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar71.353.171 317.984.874İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar71.353.171 317.984.874Banka Kredileri27 70.057.502 317.984.874Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 1.295.669 0Ticari Borçlar385.132.347 367.605.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 50.952.499 46.417.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 334.179.848 321.188.539Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 12.020.130 11.559.769Diğer Borçlar111.081.307 2.699.321İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 111.081.307 2.351.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 347.814Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.492.874 2.928.650İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 4.492.874 2.928.650Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 16.460.798 14.384.165Kısa Vadeli Karşılıklar15.027.956 11.355.282Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 11.458.762 10.111.477Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.569.194 1.243.805Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.993.814 7.195.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 4.993.814 7.195.612ARA TOPLAM620.562.397 735.713.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER620.562.397 735.713.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.878.423 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.878.423 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 2.878.423 0Diğer Borçlar1.031.988.897 1.364.244.005İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.031.988.897 1.364.244.005Uzun Vadeli Karşılıklar33.225.074 30.305.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 33.225.074 30.305.487Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 68.140.536 65.128.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.136.232.930 1.459.677.628TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.756.795.327 2.195.390.941ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar756.201.586 600.591.187Ödenmiş Sermaye18 662.000.000 662.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)702.050 702.050Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-895.717.515 -895.717.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)313.272.561 313.720.126Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)313.272.561 313.720.126Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)314.411.591 314.411.591Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.340.254 -9.892.689Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.201.224 9.201.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)102.626.699 84.400.388Yabancı Para Çevrim Farkları102.626.699 84.400.388Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler36.192.002 36.192.002Diğer Kısıtlanmış Yedekler18 36.192.002 36.192.002Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları399.294.136 433.864.245Net Dönem Karı veya Zararı137.831.653 -34.570.109Kontrol Gücü Olmayan Paylar210.178.283 181.390.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR966.379.869 781.981.445TOPLAM KAYNAKLAR2.723.175.196 2.977.372.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.492.865.759 2.422.035.082Satışların Maliyeti19 -1.879.435.873 -1.859.089.302TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)613.429.886 562.945.780BRÜT KAR (ZARAR)613.429.886 562.945.780Genel Yönetim Giderleri20 -59.295.803 -52.804.351Pazarlama Giderleri20 -220.546.434 -208.124.491Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -3.930.240 -3.137.542Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 46.714.455 66.165.579Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -63.926.322 -114.442.085ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)312.445.542 250.602.890Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 130.825.599 97.364.001Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -13.499.824 -25.063.173FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)429.771.317 322.903.718Finansman Giderleri23 -224.254.342 -364.915.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)205.516.975 -42.011.952Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-46.593.957 8.520.795Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -57.388.020 -14.384.165Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 10.794.063 22.904.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)158.923.018 -33.491.157DÖNEM KARI (ZARARI)158.923.018 -33.491.157Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.091.365 1.078.952Ana Ortaklık Payları137.831.653 -34.570.109Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 0,21000000 -0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-561.987 7.245.342Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9.514.578Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-724.331 -1.330.973Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler162.344 -938.263Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri162.344 -938.263Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar26.037.393 50.776.816Yabancı Para Çevrim Farkları26.037.393 53.816.816Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)26.037.393 53.816.816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -3.040.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -3.040.000DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.475.406 58.022.158TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)184.398.424 24.531.001Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.788.025 17.119.241Ana Ortaklık Payları155.610.399 7.411.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824078BIST