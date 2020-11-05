***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teş Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445Transferler-34.570.109 34.570.109Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.320.226 113.250.383 120.570.609 19.779.606 140.350.215Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 91.720.614 36.192.002 399.294.136 113.250.383 721.161.796 201.169.864 922.331.660Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 399.294.136 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869Transferler-1.294.861 1.186.872 137.939.642 -137.831.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.255.795 95.276.968 129.532.763 25.074.775 154.607.538Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -10.340.254 7.906.363 136.882.494 37.378.874 537.233.778 95.276.968 885.734.349 235.253.058 1.120.987.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.170.740 302.784.107Dönem Karı (Zararı)105.670.856 129.892.777Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)105.670.856 129.892.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler137.686.112 174.396.437Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 38.684.905 36.375.114Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5,7 2.213.760 455.150Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.243.250 420.722Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -29.490 34.428Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.296.808 19.198.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.166.003 18.457.682Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.130.805 740.992Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18,19 25.647.652 63.890.018Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -56.646.089 -91.382.386Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 82.293.741 155.272.404Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19 13.364.417 14.375.762Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 40.604.288 40.386.140Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -3.125.718 -284.421Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -3.125.718 -284.421İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-124.746.176 51.673.969Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-95.280.032 102.223.875İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.321.312 108.536.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-98.601.344 -6.312.951Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-65.650.156 1.712.178İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-65.650.156 1.712.178Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-142.552.006 -52.111.521Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler156.112.696 -7.165.447İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.337.391 -7.238.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)144.775.305 73.468Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.623.322 7.014.884İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22.623.322 7.014.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları118.610.792 355.963.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.814.194 -16.342.675Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -42.625.858 -36.836.401YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.438.961 79.225.999Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10, 11,18 5.065.074 1.919.638Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10, 11,18 5.065.074 1.919.638Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -37.042.202 -14.076.025Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -29.638.852 -7.722.026Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -7.403.350 -6.353.999Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 11.770.000 0Alınan Faiz18 56.646.089 91.382.386FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.039.283 -365.275.412Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri301.879.738 169.767.815Kredilerden Nakit Girişleri301.879.738 169.767.815Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-81.544.683 -321.164.666Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-81.544.683 -321.164.666İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-200.860.468 -58.503.990Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.220.129 -102.167Ödenen Faiz-82.293.741 -155.272.404YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.570.418 16.734.694Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-15.981.075 -6.621.762NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.589.343 10.112.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 13.208.215 19.448.273DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 31.797.558 29.561.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 31.797.558 13.208.215Ticari Alacaklar5 540.075.760 447.038.978İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 265.778.354 269.099.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 274.297.406 177.939.312Diğer Alacaklar6 819.004.252 638.071.763İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 814.024.236 632.699.658İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.980.016 5.372.105Stoklar7 560.108.526 417.527.030Peşin Ödenmiş Giderler8 77.574.723 10.733.554İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 77.574.723 10.733.554Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 139.152 15.473Diğer Dönen Varlıklar9.839.865 6.525.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.839.865 6.525.797ARA TOPLAM2.038.539.836 1.533.120.810TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.038.539.836 1.533.120.810DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22 1.394.933 1.394.933Diğer Alacaklar6 859.035 1.466.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 859.035 1.466.589Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 208.072.001 219.842.001Maddi Duran Varlıklar10 921.035.393 865.150.925Kullanım Hakkı Varlıkları15.397.983 4.245.452Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 19.690.941 15.045.787Peşin Ödenmiş Giderler8 4.564.114 8.069.552İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 4.564.114 8.069.552Ertelenmiş Vergi Varlığı20 54.589.979 54.978.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.225.604.379 1.170.194.195TOPLAM VARLIKLAR3.264.144.215 2.703.315.005KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 302.089.180 71.353.171İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar302.089.180 71.353.171Banka Kredileri23 297.829.174 70.057.502Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 4.260.006 1.295.669Ticari Borçlar5 502.553.645 346.440.949İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 23.598.492 12.261.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 478.955.153 334.179.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.277.067 12.020.130Diğer Borçlar6 46.284.687 149.772.705İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 46.132.584 149.772.705İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 152.103 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.622.250 4.492.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.622.250 4.492.874Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 15.720.283 16.460.798Kısa Vadeli Karşılıklar20.754.965 15.027.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.962.494 11.458.762Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.792.471 3.569.194Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.986.250 4.993.814İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.986.250 4.993.814ARA TOPLAM927.288.327 620.562.397TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER927.288.327 620.562.397UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 15.698.748 2.878.423İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 15.698.748 2.878.423Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 15.698.748 2.878.423Diğer Borçlar6 1.116.093.128 1.031.988.897İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.116.093.128 1.031.988.897Uzun Vadeli Karşılıklar40.073.151 33.225.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar40.073.151 33.225.074Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 44.003.454 48.280.345TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.215.868.481 1.116.372.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.143.156.808 1.736.935.136ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar885.734.349 756.201.586Ödenmiş Sermaye15 662.000.000 662.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)702.050 702.050Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi15 -895.717.515 -895.717.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)311.977.700 313.272.561Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)311.977.700 313.272.561Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)314.411.591 314.411.591Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.340.254 -10.340.254Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.906.363 9.201.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)136.882.494 102.626.699Yabancı Para Çevrim Farkları136.882.494 102.626.699Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 36.192.002Diğer Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 36.192.002Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları537.233.778 399.294.136Net Dönem Karı veya Zararı95.276.968 137.831.653Kontrol Gücü Olmayan Paylar235.253.058 210.178.283TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.120.987.407 966.379.869TOPLAM KAYNAKLAR3.264.144.215 2.703.315.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.159.267.148 1.871.652.061 776.927.898 590.005.745Satışların Maliyeti16 -1.647.025.325 -1.412.512.701 -592.108.741 -449.593.998TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)512.241.823 459.139.360 184.819.157 140.411.747BRÜT KAR (ZARAR)512.241.823 459.139.360 184.819.157 140.411.747Genel Yönetim Giderleri17 -49.532.422 -40.148.354 -19.527.088 -7.938.431Pazarlama Giderleri17 -185.888.878 -163.025.408 -61.299.140 -51.750.935Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -3.106.539 -2.836.277 -1.047.835 -1.418.774Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.208.458 24.214.293 -2.579.764 3.486.613Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-78.805.248 -19.934.233 -24.792.929 -213.355ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)206.117.194 257.409.381 75.572.401 82.576.865Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 66.508.140 96.302.458 28.712.229 27.459.187Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -29.734.926 -11.106.800 -15.563.800 231.872FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)242.890.408 342.605.039 88.720.830 110.267.924Finansman Giderleri19 -96.615.264 -172.326.122 6.216.138 -42.819.316SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)146.275.144 170.278.917 94.936.968 67.448.608Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-40.604.288 -40.386.140 -24.965.210 -17.468.908Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -41.761.664 -44.018.070 -15.277.337 -15.923.290Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.157.376 3.631.930 -9.687.873 -1.545.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)105.670.856 129.892.777 69.971.758 49.979.700DÖNEM KARI (ZARARI)105.670.856 129.892.777 69.971.758 49.979.700Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.393.888 16.642.394 4.213.811 6.047.381Ana Ortaklık Payları95.276.968 113.250.383 65.757.947 43.932.319Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kr) 0,14000000 0,17000000 0,10000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar48.936.682 10.457.438 29.350.679 -6.742.694Yabancı Para Çevrim Farkları48.936.682 10.457.438 29.350.679 -6.742.694Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)48.936.682 10.457.438 29.350.679 -6.742.694DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.936.682 10.457.438 29.350.679 -6.742.694TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)154.607.538 140.350.215 99.322.437 43.237.006Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25.074.775 19.779.606 13.018.867 4.028.674Ana Ortaklık Payları129.532.763 120.570.609 86.303.570 39.208.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886411BIST