***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869Transferler137.831.653 -137.831.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.322.037 15.048.897 19.370.934 5.301.332 24.672.266Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 106.948.736 36.192.002 -358.591.726 15.048.897 775.572.520 215.479.615 991.052.135Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 37.378.874 -356.511.215 415.726.204 1.206.254.867 241.380.170 1.447.635.037Transferler-380.836 416.107.040 -415.726.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.084 87 1.221.653.490 260.268.830 1.481.922.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI146.430.361 30.182.037Dönem Karı (Zararı)11.896.321 18.497.875Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.896.321 18.497.875Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler122.849.549 64.473.528Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12.356.692 14.647.890Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-255.170 377.333Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -60.372 361.733Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -194.798 15.600Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.835.060 12.974.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.635.577 12.398.528Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 199.483 576.159Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.605.119 28.817.210Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -48.698.124 -16.299.904Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 32.093.005 45.117.114Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19 46.718.247 arı (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.155.398 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.155.398 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 4.193.348 5.168.988Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-409.770 -644.070Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -409.770 -644.070Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 62.171.659 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler64.060.426 -34.740.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -53.849.591 -98.518.394İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -12.960.736 -57.251.512İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -40.888.855 -41.266.882Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.247.231 -12.048.849İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.247.231 -12.048.849Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 5.997.320 -28.278.483Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 68.186.482 96.858.902İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 25.800.815 62.192.646İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 42.385.667 34.666.256Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.973.446 7.246.133İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)53.973.446 7.246.133Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları198.806.296 48.230.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.196.957 -5.904.460Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -45.178.978 -12.144.215YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI44.773.209 4.147.899Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri888.515 968.359Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11,18 888.515 968.359Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.813.430 -13.120.364Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.021.558 -9.480.572Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.791.872 -3.639.792Alınan Faiz18 48.698.124 16.299.904FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.312.547 -10.583.243Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri235.079.140 6.010.962Kredilerden Nakit Girişleri235.079.140 6.010.962Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.491.463 -4.328.311Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.491.463 -4.328.311İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-119.585.065 35.825.202Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.222.154 -865.301Ödenen Faiz-32.093.005 -47.225.795YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)158.891.023 23.746.693Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.420.884 -1.907.604NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)157.470.139 21.839.089DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 57.508.936 13.208.215DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 214.979.075 35.047.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 214.979.075 57.508.936Ticari Alacaklar5 670.037.106 616.127.143İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 367.978.651 355.017.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 302.058.455 261.109.228Diğer Alacaklar6 701.796.867 1.033.161.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 700.247.201 1.028.887.113İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.549.666 4.274.247Stoklar7 607.078.414 612.880.936Peşin Ödenmiş Giderler8 28.628.527 13.566.187İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 28.628.527 13.566.187Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 182.385 233.428Diğer Dönen Varlıklar17.097.702 14.724.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17.097.702 14.724.195ARA TOPLAM2.239.800.076 2.348.202.185TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.239.800.076 2.348.202.185DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22 1.394.933 1.394.933Diğer Alacaklar6 880.513 866.853İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 880.513 866.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 197.748.000 197.748.000Maddi Duran Varlıklar10 947.934.589 926.561.431Kullanım Hakkı Varlıkları8.150.893 8.743.262Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 21.288.740 20.222.779Peşin Ödenmiş Giderler8 809.085 5.286.781İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 809.085 5.286.781Ertelenmiş Vergi Varlığı20 35.334.062 31.169.987TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.213.540.815 1.191.994.026TOPLAM VARLIKLAR3.453.340.891 3.540.196.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 535.585.372 368.478.207İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23 535.585.372 368.478.207Banka Kredileri23 525.471.731 357.165.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 10.113.641 11.312.400Ticari Borçlar5 628.232.577 560.046.095İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 81.293.161 55.492.346İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 546.939.416 504.553.749Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19.061.791 15.139.378Diğer Borçlar6 5.103.606 55.406.035İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 4.856.091 55.250.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 247.515 155.392Türev Araçlar810.998 3.966.396Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 39.974.884 3.495.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 39.974.884 3.495.067Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 21.268.109 45.326.229Kısa Vadeli Karşılıklar48.456.488 26.715.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.146.771 14.196.096Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 30.309.717 12.519.300Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.724.367 14.836.207İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.724.367 14.836.207ARA TOPLAM1.309.218.192 1.093.409.010TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.309.218.192 1.093.409.010UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 28.669.224 29.692.619İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 28.669.224 29.692.619Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 28.669.224 29.692.619Diğer Borçlar6 530.387.945 866.046.711İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 530.387.945 866.046.711Uzun Vadeli Karşılıklar50.000.218 43.512.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar50.000.218 43.512.273Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 53.142.992 59.900.561TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER662.200.379 999.152.164TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.971.418.571 2.092.561.174ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.221.653.490 1.206.254.867Ödenmiş Sermaye15 662.000.000 662.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)702.050 702.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)312.618.195 312.960.947Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)312.618.195 312.960.947Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)317.094.948 317.437.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.682.196 -11.682.196Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.205.443 7.205.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)149.645.133 133.998.007Yabancı Para Çevrim Farkları149.645.133 133.998.007Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 37.378.874Diğer Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 37.378.874Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları59.595.825 -356.511.215Net Dönem Karı veya Zararı-286.587 415.726.204Kontrol Gücü Olmayan Paylar260.268.830 241.380.170TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.481.922.320 1.447.635.037TOPLAM KAYNAKLAR3.453.340.891 3.540.196.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 997.999.993 691.950.467Satışların Maliyeti16 -765.423.032 -531.638.041TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)232.576.961 160.312.426BRÜT KAR (ZARAR)232.576.961 60.312.426Genel Yönetim Giderleri17 -22.042.373 -14.651.252Pazarlama Giderleri17 -84.290.353 -61.946.652Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -1.384.446 -1.214.856Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.166.466 7.921.036Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-30.187.885 -27.970.834ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)107.838.370 62.449.868Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 53.977.761 19.327.458Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -9.253.446FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)161.816.131 72.523.880Finansman Giderleri19 -145.726.462 -48.857.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.089.669 23.666.863Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.193.348 -5.168.988Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -21.171.901 -11.051.929Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 16.978.553 5.882.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.896.321 18.497.875DÖNEM KARI (ZARARI)11.896.321 18.497.875Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.182.908 3.448.978Ana Ortaklık Payları-286.587 15.048.897Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 21 -0,00040000 0,02270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38.084 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38.084 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi38.084 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar22.352.878 6.174.391Yabancı Para Çevrim Farkları22.352.878 6.174.391Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)22.352.878 6.174.391Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.390.962 6.174.391TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.287.283 24.672.266Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18.888.660 5.301.332Ana Ortaklık Payları15.398.623 19.370.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935992BIST